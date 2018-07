Ambasciatore in Russia 'grazie arbitri'

ROMA, 17 LUG - L'Ambasciatore d'Italia a Mosca, Pasquale Terracciano, ha scritto al presidente dell'Associazione italiana arbitri (Aia) per congratularsi per l'ottimo lavoro svolto dai direttori di gara impegnati, tra campo e Var, ai Mondiali di Russia 2018. "Desidero rivolgere a Lei - scrive l'ambasciatore a Nicchi -, con preghiera di trasmetterle alla delegazione arbitrale italiana che vi è stata impegnata, le mie più sentite congratulazioni per aver dato grande lustro al nostro paese nonostante l'assenza della Nazionale". Terracciano ricorda poi di aver ricevuto in ambasciata, durante i Mondiali, gli arbitri Rocchi, Irrati, Orsato e Valeri, "accompagnati dal dr. Alfredo Trentalange e dal dr. Gianluca Pizzi, che hanno consolidato la mia già grande stima nei confronti della classe arbitrale italiana". "La divisa arbitrale recante le loro firme - conclude l'ambasciatore -, di cui mi hanno gentilmente omaggiato, resterà uno dei ricordi più belli di quella che per me è stata la prima esperienza con un Mondiale di calcio".