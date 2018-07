Golf:da Johnson a Molinari,a Open Championship sfida tra big

I migliori 50 giocatori di golf al mondo più Tiger Woods si sfidano nella 147/a edizione dell'Open Championship, il major (terzo stagionale) più antico e affascinante della storia di questa disciplina. A Carnoustie, in Scozia (19-22 luglio), è tutto pronto per la super sfida che vedrà i big darsi battaglia per accaparrarsi un torneo unico. Dal leader mondiale Dustin Johnson a Justin Thomas (n.2), che proverà a riprendersi il trono. Passando per Justin Rose, Brooks Koepka, Jon Rahm e il campione in carica Jordan Spieth. Senza dimenticare Rickie Fowler, Rory McIlroy, Jason Day, Tommy Fleetwood, Alex Noren, Patrick Reed, Bubba Watson e Sergio Garcia. E poi Woods,da sempre il giocatore più atteso,e Francesco Molinari, il player più in forma del momento. Con l'azzurro che dopo il primo trionfo in carriera sul PGA Tour nel Quicken Loans e il 2/o posto al John Deere Classic, insegue il primo major. Field delle grandi occasioni in Scozia, con Woods che ritrova l'Open Championship tre anni dopo la sua ultima apparizione (2015) terminata con l'uscita al taglio. La leggenda californiana sogna il poker per ritrovare una vittoria che manca dal 2013, anno dell'ultimo acuto al WGC Bridgestone Invitational. (ANSA).