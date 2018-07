Verona, Melegatti sponsor amichevoli

VERONA, 17 LUG - L'Hellas Verona non dimentica uno dei celebri brand della città, Melegatti, e così nonostante il difficile periodo vissuto dalla storica azienda del pandoro - ora in esercizio provvisorio dopo il fallimento decretato a fine maggio - ha deciso di avviare una collaborazione che prevede la presenza del marchio Melegatti sulle maglie in occasioni delle amichevoli estive. Un messaggio forte a sostegno di uno dei marchio storici del made in Italy. La decisione è stata comunicata oggi dal club gialloblù in occasione della visita all'Hellas Store Arena dell'ex campione del Verona dello scudetto, Preben Elkjaer, in città per ritirare la cittadinanza onoraria conferitagli dal sindaco Federico Sboarina. Presente il direttore marketing di Melegatti, Gianluca Cazzullo, è stata presentata la nuova collaborazione che accompagnerà i gialloblù nei prossimi incontri quando la squadra scenderà in campo con il marchio 'Melegatti' sulle divise. Era presente anche una delegazione di dipendenti dell'azienda.