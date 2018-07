La Reggiana non si iscrive al campionato

REGGIO EMILIA, 17 LUG - Dopo la mancata iscrizione del Cesena al campionato di serie B, il calcio dell'Emilia Romagna perde un altro pezzo della sua storia: la Reggiana, già fallita al termine della stagione 2004-2005, non verrà iscritta al prossimo campionato di Serie C. Lo ha deciso l'attuale patron della squadra granata, l'ex campione di baseball Mike Piazza, dopo giorni di trattative febbrili, non andate a buon fine, per la cessione della società a nuovi proprietari, rappresentati dall'uomo d'affari Pablo Victor Dana. Dal punto di vista formale, la società ha rinunciato a presentare ricorso contro l'esclusione dal campionato decisa il 13 giugno scorso dalla Covisoc, l'organo di controllo amministrativo sulle società calcistiche. Tre stagioni in serie A, 99 anni di storia, la Reggiana era sull'orlo del baratro da alcune settimane.