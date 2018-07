Basket, Fiat Torino ingaggia Cotton

TORINO, 17 LUG - Fiat Torino pesca ancora negli Stati Uniti e ingaggia Tekele Cotton. Guardia versatile e aggressiva, 25 anni, è il quarto americano ad entrare nel roster che sarà allenato da Larry Brown. Dopo aver frequentato il college alla Wichita State University in Kansas, Cotton ha iniziato la sua carriera professionistica in Europa, vestendo la maglia del BSG Basket Ludwigsburg in Germania. Per lui anche due esperienze importanti nel 2015/16 in EuroCup e nel 2016/17 in Basketball Champions League. Di oltre 9 punti di media la sua percentuale in campionato, superiore a 10 quella in Baskeball Champions League.