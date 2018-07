Francia campione:Bleus a Parigi,marea umana a Champs Elysées

PARIGI, 16 LUG - I Bleus si fanno aspettare. L'aereo della squadra campione del mondo è appena atterrato all'aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle, con un'ora di ritardo. Intanto, gli Champs-Elysées, la celebre avenue parigina che l'Equipe de France di ritorno da Mosca dovrà percorrere in corteo a bordo di un bus 'imperiale' prima di essere ricevuta all'Eliseo dal presidente Emmanuel Macron, è gremita di gente in tutta la sua lunghezza. Una marea umana ricoperta da bandiere bleu-blanc-rouge, tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, in questa radiosa giornata di sole, pronta ad acclamare il ritorno a casa degli atleti eroi.