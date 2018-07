Conte:Grazie Chelsea per 2 anni successi

ROMA, 16 LUG - "Grazie al Chelsea per due anni indimenticabili e per il duro lavoro che ci ha permesso di vincere insieme Premier League ed Fa cup": Antonio Conte, con un messaggio all'Ansa, chiude la propria esperienza come allenatore della squadra londinese, dove è stato sostituito da Maurizio Sarri. E lo fa ringraziando tutti, ma sottolineando anche come la sua conduzione tecnica sia stata vincente. "Desidero ringraziare tutti i miei amici del Chelsea per il duro lavoro e il supporto nelle ultime due stagioni, che ci hanno permesso di vincere assieme la Premier League e la Fa cup. Ai giocatori - il messaggio di Conte, che sarà poi postato sul profilo social del tecnico - il cui talento e impegno sono stati così importanti per i nostri successi, dico che li ringrazio per tutto. È stato un piacere lavorare con loro ogni giorno. Al mio staff, che ha sempre lavorato così duramente, devo dire grazie per la professionalità e completa dedizione".