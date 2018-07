Tour: Froome, mi aspetto attacchi

ROMA, 16 LUG - "Noi del Team Sky abbiamo lavorato tanto per preparare questo Tour de France: la corsa francese è una grande opportunità per la squadra, perché possiamo giocare almeno su due tavoli. Siamo consapevoli del fatto che subiremo attacchi in quota: essere in due ci darà più forza e più possibilità di rispondere". Così Chris Froome, alla vigilia del trittico sulle Alpi, nel primo giorno di riposo del 105/o Tour "Ieri in tanti siamo finiti a terra, per fortuna a me è andata bene, ad altri no - aggiunge il 'keniano bianco' -. In classifica generale occupo la posizione che avevo previsto alla vigilia, ora aspetto la sfida sulle montagne". Infine, sulla possibile rivalità con il compagno di squadra Geraint Thomas, che attualmente occupa il secondo posto in classifica dietro Van Avermaet, Froome aggiunge: "Geraint è in gran forma, ha vinto il Delfinato, conosco il suo valore. Però, mi sembra esagerato parlare di rivalità fra me e lui. Entrambi siamo delle risorse per il Team Sky".