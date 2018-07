Atp Bastad: Berrettini al 2/o turno

ROMA, 16 LUG - Esordio positivo per Matteo Berrettini nell torneo Atp di Bastad (montepremi di 501.345 euro, terra rossa) in Svezia. Il 22enne romano, numero 75 del ranking mondiale, ha superato in rimonta l'argentino Leonardo Mayer per 3-6 6-3 6-4. Berrettini attende al secondo turno il vincente del match fra l'argentino Juan Ignacio Londero, proveniente dalle qualificazioni, e il portoghese Gastao Elias.