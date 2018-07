Il Cesena riparte dai dilettanti

CESENA, 16 LUG - L'Ac Cesena si è arreso, non presenterà ricorso (aveva tempo fino alle 19 di stasera) per iscriversi alla serie B dopo che la Covisoc ne aveva bocciato la richiesta di iscrizione. La società ha comunicato di aver aderito all'istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica di Forlì. L'udienza del fallimento è fissata per il 9 agosto. In mattinata la società ha cercato un ultimo disperato tentativo, servivano 6 milioni per rientrare in gioco per l'iscrizione, ci sono stati nuovi contatti anche con la banca d'affari inglese che da giovedì scorso con una richiesta scritta si era mostrata interessata a rilevare la società. Nel giro di pochissimi giorni i giocatori saranno tutti svincolati, alcuni si stanno già allenando con formazioni dove potrebbero presto militare. Il 20 luglio scade il bando indetto dal sindaco Paolo Lucchi per trovare gruppi disposti a fondare una nuova società che possa ripartire dai dilettanti, probabilmente dalla serie D.