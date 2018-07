Torino, dalla Moldavia ecco Damascan

TORINO, 16 LUG - L'attaccante Vitalie Damascan, capocannoniere l'anno scorso nel campionato moldavo con la maglia dello Sheriff Tiraspol, ha firmato per il Torino. Diciannove anni, è cresciuto calcisticamente nello Zimbru Chisinau; dal marzo 2017 allo Sheriff Tiraspol per cui ha giocato 33 partite, segnando 22 reti. Ha collezionato 9 presenze in campo internazionale, tra qualificazioni alla Champions e all'Europa League. "Damascan è una punta centrale di movimento - spiega il presidente del Torino Urbano Cairo - sa spaziare su tutto il fronte offensivo per proporsi in fase di finalizzazione e per mettersi a disposizione della squadra come punto di riferimento. Nel Toro potrà affinare il suo bagaglio personale e acquisire nuove conoscenze tecnico-tattiche". Per Damascan il Torino "è un'importantissima tappa della carriera. Arrivo in Italia con tanta voglia di fare e di imparare".