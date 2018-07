Basket: Fiat Torino ingaggia Tra Holder

TORINO, 16 LUG - La Fiat Torino sceglie un giovane play americano per la prossima stagione. Si tratta di Tra Holder, 23enne di Los Angeles tra i migliori giocatori della Ncaa con la University of Arizona State University. Ad annunciarne l'acquisto è il club del presidente Forni. Nel corso della sua carriera universitaria, Tra Holder ha collezionato una serie di importanti riconoscimenti a livello cestistico trascinando la sua scuola allo storico record di college basketball di 10 vittorie consecutive ad inizio stagione. Tra i suoi massimi di carriera spiccano i 31 punti messi a segno lo scorso dicembre nel caldissimo derby contro la University of Arizona e i 40 messi a referto in un'altra occasione contro Xavier.