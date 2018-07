Ronaldo al JMedical, i tifosi 'portaci la Champions'

TORINO, 16 LUG - Bagno di folla per Cristiano Ronaldo, che si sta concedendo ai primi selfie con i tifosi della Juventus assiepati a migliaia di fronte al JMedical. "Ronaldo portaci la Champions", il coro con cui l'attaccante portoghese è stato accolto. Camicia bianca e completo scuro, Ronaldo è apparso sorridente e ha risposto con un cenno della mano ai tifosi della Juventus che a migliaia lo hanno atteso dalle prime ore di questa mattina davanti al centro medico in cui sta per sostenere le visite mediche. Tante le sciarpe bianconere e le maglie indossate dai fan, molte già col numero sette e il nome dell'attaccante portoghese sulla schiena.(ANSA).