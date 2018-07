Ronaldo: in corso i test fisici

TORINO, 16 LUG - Visite mediche in corso per Cristiano Ronaldo. Dopo l'abbraccio dei tifosi, l'attaccante portoghese ha fatto ingresso al JMedical per i test fisici di rito prima della firma del contratto che lo legherà alla Juventus. Il giocatore si recherà poi alla Continassa, per un primo contatto con la cittadella bianconera. Alle 18.30 l'appuntamento con la stampa nella sala conferenze dell'Allianz Stadium.