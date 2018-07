"Deere", Kim vince ma Molinari è super

ROMA, 16 LUG - Continua il momento d'oro di Francesco Molinari che dopo la vittoria al Quicken Loans National di golf sfiora il bis al John Deere Classic. L'azzurro, grazie all'ennesima prova show, ha chiuso al 2/o posto il torneo del PGA Tour, vinto da uno scatenato Michael Kim con 257 (63 6464 66, -27) colpi. Primo successo in carriera sul massimo circuito statunitense per il sudcoreano (naturalizzato americano), che festeggia nel migliore dei modi i suoi 25 anni. Staccando il pass per la 117/a edizione dell'Open Championship (19-22 luglio in Scozia), terzo major stagionale. Il player di Seoul, in stato di grazia, nell'Illinois ha preceduto in classifica di 8 lunghezze gli statunitensi Joel Dahmen, Sam Ryder e Bronson Burgoon, 2/i (265, -19) insieme a "Chicco" Molinari. Che ha conquistato così l'ennesimo piazzamento di prestigio e a Carnoustie inseguirà il primo trionfo major.