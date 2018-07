Fiorentina: giorni di mercato ed Europa

MOENA, 15 LUG - La Fiorentina è attesa da una settimana molto importante: dalla sentenza del Tas sul caso Milan, prevista per il 19 luglio che potrebbe far tornare i viola in Europa League dopo due anni, al mercato. In proposito si annunciano giorni decisivi per le trattative per Marco Pjaca e Mario Pasalic, gli obiettivi individuati da tempo per completare l'attacco e il centrocampo. A frenare al momento è la richiesta di Juve e Chelsea per la cessione in prestito con obbligo di riscatto dei due giocatori mentre il club viola, per ragioni economici, vuol trattare sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. Intanto gli uomini mercato viola mantengono aperte anche altre piste, da De Paul a Soucek. Alla Fiorentina è stato accostato a più riprese Domenico Berardi ma, date le altissime richieste del Sassuolo, l'attaccante è attualmente fuori budget per la società dei Della Valle. "Mi piacerebbe se Berardi venisse a Firenze - ha detto Marco Benassi -, ma non decido io".