Golf: a Vittoria Corbi la Biarritz cup

ROMA, 15 LUG - Vittoria Corbi conquista la 119/a edizione della Biarritz Cup di golf. In Francia, sul percorso del GC Biarritz (par 69), l'azzurra con 261 (66 62 66 67, -15) colpi s'è aggiudicata il titolo impartendo una severa lezione alle avversarie. Con le transalpine Charlotte Lafourcade (2/a con 272, -4) e Alizee Vidal (3/a con 273, -3) staccate rispettivamente di 11 e 12 colpi. Dominio assoluto per la classe 2001, tesserata per il GC Castelgandolfo, già vincitrice nel 2015 del Loretto Scottish Girls Under 14. Settimana da ricordare per l'Italgolf, che dopo i trionfi di Matteo Cristoni (Scottish Boys Under 16) e delle Girls (nei campionati europei a squadre), festeggia così il terzo successo in campo internazionale.