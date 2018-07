presidente croato "Grazie Russia"

MOSCA, 15 LUG - Il presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarović ha pubblicato sulla suo account twitter un videomessaggio in russo, in cui ringrazia la Russia per l'accoglienza e invita i tifosi russi a sostenere la Croazia nella finale contro la Francia. "A nome dei tifosi croati - ha detto Grabar-Kitarović - grazie alla Russia per l'accoglienza calorosa! Siete degli ottimi padroni di casa. Oggi fate il tifo per la Croazia! Gioiamo tutti insieme! Grazie, Russia!".