Fernando Torres giocherà in J-League

(ANSA-AP) - TOKYO, 15 LUG - Dopo Andres Iniesta, che ha firmato per il Vissel Kobe, ecco Fernando Torres. Il calcio giapponese si arricchisce dell'ex grande attaccante di Liverpool e Atletico Madrid che è da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Sagan Tosu, allenato dall'italiano Massimo Ficcadenti. Per lui accordo annuale con opzione fino a dicembre 2020. "Non vedo l'ora giocare per il Sagan Tosu il prima possibile", le prime parole del 34enne neoacquisto in una conferenza stampa a Tokyo. Il Sagan Tosu è attualmente penultimo in classifica nella J-League, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e ben otto sconfitte.