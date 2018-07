Wimbledon: titolo donne alla Kerber

ROMA, 14 LUG - La tedesca Angelique Kerber ha vinto il primo Wimbledon della sua carriera. In finale ha battuto Serena Williams con un doppio 6-3 in un'ora e sette minuti. Serena, che andava alla caccia dell'ottavo titolo sull'erba dell'All England Club, deve anche rimandare l'aggancio a Margaret Court che guida la classifica degli Slam vinti (24), così come il primo Major vinto da 'mamma', come solo è capitato in passato alla stessa Court, alla Goolagong e alla Clijsters.