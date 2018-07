Mondiali: Deschamps, uniti si vince

MOSCA, 14 LUG - "Per un professionista non c'è niente di più bello, di più forte di poter giocare nella finale dei Mondiali". Così il ct della Francia Didier Deschamps alla vigilia della sfida contro la Croazia. Per il ct, la chiave per vincere domani sarà un equilibrio tra "sicurezza, serenità e concentrazione". La sconfitta nella finale di Euro 2016 dovrà invece servire da lezione alla squadra. "Nove giocatori della nazionale erano all'ultimo Europeo e sanno come è andata a finire. Quell'esperienza ci serve da lezione, solo attraverso una situazione difficile si ha la possibilità di migliorare", ha aggiunto Deschamps. "Sappiamo che nella Croazia ci sono giocatori con grande esperienza di club mentre la nostra è una squadra giovane - ha aggiunto - Ma durante il torneo abbiamo più volte dimostrato di poter battere squadre con più esperienza di noi Modric? Un giocatore con un'enorme intelligenza di gioco, con una grande influenza sulla sua squadra".