Modric, gioia croati nostro orgoglio

MOSCA, 14 LUG - "La gioia del nostro popolo ci rende orgogliosi. A prescindere dal risultato della finale, domani in Croazia ci sarà un terremoto". Lo ha detto il capitano della Croazia Luka Modric alla vigilia della finale dei Mondiali. "Il Pallone d'oro? Mi fa piacere che si parli di me al riguardo ma ora sono concentrato sul successo della nazionale - ha detto il centrocampista del Real Madrid - Speriamo di vincere i Mondiali. Non ambisco ai titoli individuali al momento".