Tiro a volo: Cdm, Tazza secondo in Usa

ROMA, 14 LUG - Giancarlo Tazza ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di Skeet Maschile della quarta Prova di Coppa del Mondo in corso a Tucson (USA). Lo rende noto la Fitav precisando che il poliziotto di Caserta ha onorato la sua 10/a partecipazione ad una Coppa del Mondo con le terza finale e la prima medaglia. Oggi l'azzurro non ha commesso nessun errore e con un perfetto 75/75 si è portato in testa alla classifica provvisoria con il totale di 123/125, miglior punteggio di giornata pari merito con il coreano Jongjiun Lee e poi primo con +4 a +3 nello spareggio che ha determinato le posizione di partenza per la serie decisiva. Nel round finale i due hanno proseguito il duello alternandosi in testa alla classifica fino a ritrovarsi a contendersi le due medaglie più importanti. Purtroppo Tazza è inciampato in una bicicletta (il doppio zero in gergo tiravolistico, ndr) nella penultima rotazione della serie decisiva, e la medaglia d'oro è andata al coreano che ha vinto 54/60 a 53/60.