Mondiali, numerosi i leader alla finale

MOSCA, 13 LUG - 'Folla' di leader alla finale dei Mondiali di domenica. Stando infatti all'assistente del presidente russo Vladimir Putin per gli affari internazionali, Yuri Ushakov, ci saranno "11-12 presidenti, diversi primi ministri e molti altri funzionari di alto livello provenienti da paesi stranieri". Lo riporta la Tass. Secondo Ushakov i piani di Putin per il sabato e la domenica includono una serie di contatti con i leader stranieri; sabato Putin incontrerà i presidenti di Palestina, Gabon, Sudan e Moldavia mentre domenica sarà la volta del primo ministro ungherese, dell'emiro del Qatar, e dei leader delle nazioni finaliste della coppa del mondo, ovvero i presidenti di Francia e Croazia - nonché con il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach. Dopo i colloqui, Putin assisterà alla partita in programma allo stadio Luzhniki.