Basket: Trieste, da Venezia arriva Peric

TRIESTE, 13 LUG - La neopromossa in serie A Alma Pallacanestro Trieste ha annunciato l'acquisto del croato Hrvoje Peric, con un contratto biennale. Ala forte nata a Dubrovnik il 25 ottobre 1985, Peric è un atleta di 201 centimetri per 102 chili capace di giostrare sia in area che sul perimetro. Dopo gli inizi a Dubrovnik e le tappe Plastik Solin, Spalato e Zara, ha giocato in Spagna (Malaga) nel 2010, per poi approdare in Italia con la maglia di Treviso. Un'altra stagione a Malaga nel 2011/2012 poi alla Vanoli Cremona; dal 2013 passa alla Reyer Venezia, società con la quale ha giocato cinque stagioni con 131 presenze e 1.603 punti segnati, vincendo lo scudetto 2017 e la Fiba Europe Cup. Nel 2017/2018 "Pero" ha viaggiato a 11,2 punti, 5,2 rimbalzi e 1,8 assist di media con il 52,7% da due, il 34% nelle triple e il 65,9% dalla lunetta.