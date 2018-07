Calcio: Chelsea, è ufficiale l'esonero di Conte

Il Chelsea ha ufficializzato l'esonero di Antonio Conte dopo due anni sulla panchina del club londinese, con il quale ha vinto Premier League e FA Cup. "Auguriamo ad Antonio ogni successo nella sua carriera futura" ha scritto il Chelsea sul proprio sito. Dopo il successo in campionato, alla fine della sua prima stagione in panchina, Conte non è riuscito ad ottenere gli obiettivi prefissati dal club, che a sua volta non lo aveva accontentato su varie richieste di rafforzamento della squadra. La scorsa stagione il Chelsea ha chiuso solo al quinto posto in Premier - 30 punti dietro il Manchester City - ed è stato eliminato nei 16/mi dalla Champions League, torneo al quale non parteciperà nella stagione 2018-'19. In compenso Conte ha chiuso vincendo la FA Cup. Il tecnico pugliese, che dovrebbe essere sostituito da Maurizio Sarri, questa settimana aveva iniziato la preparazione con i giocatori che non hanno preso parte al Mondiale. (ANSA).