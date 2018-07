Inter: Spalletti, non passo sopra tutto

MILANO, 13 LUG - "Sabatini mi ha definito complessato? Se per complessato intende che non passo sopra quello che non mi va bene, allora sono complessato, come lo è anche lui". L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, commenta con una battuta le parole di Walter Sabatini, ex direttore tecnico di Suning sports. "Mi è dispiaciuto quando è andato via. Da lui c'è molto da imparare, anche se magari il problema è di farlo in una nuvola di fumo", scherza Spalletti, nella conferenza stampa-fiume ad Appiano Gentile. Come Sabatini, il tecnico dell'Inter conosce bene anche uno degli ultimi arrivi in nerazzurro, Radja Nainggolan. "Troppi eccessi a Roma? Paga spesso il fatto di essere trasparente, lui è come lo vedi. A qualcuno non piace, a noi si - prosegue l'allenatore -. A me sembra che abbia fatto bene ovunque, anche qui vuole far vedere di che pasta è fatto".