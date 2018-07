Mondiali: senza Italia meno tifosi

ROMA, 13 LUG - Con l'effetto Ronaldo la Juventus è ancora la favorita per lo scudetto secondo un italiano su due, mentre con l'esclusione della Nazionale dai Mondiali di calcio in Russia si è raffreddato l'interesse dei tifosi facendo calare anche il numero di abbonati alle pay-tv per il prossimo anno. Sono alcuni dei dati che emergono dall'indagine condotta da Findomestic per il nuovo Osservatorio mensile realizzato in collaborazione con Doxa. Così per il 47% degli intervistati a vincere il prossimo campionato di calcio sarà ancora la Juventus, un pronostico - viene spiegato - "su cui 'pesa' l'effetto Cristiano Ronaldo". La mancata qualificazione degli Azzurri ai Mondiali ha invece condizionato i tifosi, con il 13,4% che afferma di aver "perso l'interesse nel calcio in generale", tanto che un 2% è addirittura deciso a non seguire più neppure le partite del club preferito.