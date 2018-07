Universiadi: al via cabina regia P.Chigi

ROMA, 12 LUG - Ha preso il via a Palazzo Chigi, la cabina di regia decisiva per le sorti delle Universiadi di Napoli 2019. Riuniti attorno al tavolo, coordinato dal sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Marco Bussetti, il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, coadiuvato dal segretario generale Carlo Mornati e dall'ad di Coni Servizi, Alberto Miglietta, il commissario straordinario delle Universiadi, Luisa Latella e l'advisor Raffaele Pagnozzi. Presenti anche esponenti della Federazione sport universitari. Al centro del dibattito, il nodo su dove collocare una parte del villaggio per gli atleti.