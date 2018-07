Atalanta, arriva Zapata dalla Sampdoria

BERGAMO, 12 LUG - L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione di Duvan Zapata dalla Sampdoria con la formula del prestito biennale con diritto di opzione. Si tratta di un affare da 24 milioni di euro, 12 per due stagioni a titolo temporaneo e altrettanti a saldo. Nato nel 1991, il nazionale colombiano è in Italia dal 2013 e ha vestito precedentemente le maglie di Napoli e Udinese vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Il nuovo attaccante, fortemente richiesto dall'allenatore Gian Piero Gasperini, esordirà nella sessione di allenamento pomeridiana dei nerazzurri nel ritiro in Valseriana, sul campo di Rovetta.