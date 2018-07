Dovizioso, gomme faranno la differenza

ROMA, 11 LUG - "Il Sachsenring è una pista che in passato ci ha creato qualche difficoltà e, come è già successo in Olanda, anche questa volta dovremo valutare il comportamento delle gomme". Andrea Dovizioso si preoccupa delle coperture, che più volte si sono dimostrate determinanti in gara. "Quest'anno credo che saremo più veloci rispetto al 2017, come abbiamo dimostrato anche ad Assen, dove ci aspettavamo di essere competitivi e ci siamo riusciti - aggiunge il pilota Ducati - ma sono le gomme posteriori a fare la differenza e dovremo aspettare le prime prove per capire meglio la situazione. Il Sachsenring non è uno dei miei circuiti preferiti e non ho un grande feeling con la pista, ma cercherò in ogni caso di ottenere il miglior risultato possibile".