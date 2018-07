Ronaldo: Snai apre alle quote speciali

ROMA, 11 LUG - Il record di gol, ma anche il primo rosso all'esordio in A. L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve scatena il mondo delle scommesse: Snai ha costruito uno 'speciale' sul fuoriclasse portoghese, che parte proprio dal numero di gol nelle 38 giornate di campionato. La prima soglia è quella dei 29 gol nella scorsa stagione dai capocannonieri Icardi e Immobile. Abbastanza probabile per i quotisti che Ronaldo (26 reti in Liga nella stagione passata) possa almeno eguagliarli (l'ipotesi è data a 1,85). Si può scommettere anche sull'approdo oltre le 36 reti, il record di tutti i tempi battuto nel 2016 da Higuain: in questo caso la quota sale a 4,75. C'è anche un ricco focus sulla prima giornata: il gol al debutto di Ronaldo vale 1,50, ma si può giocare anche sulla modalità: di testa è a 6,50, su rigore a 3,50, mentre la rete su punizione diretta si gioca a 12. Quando sarà ammonito? Il sì è a 6,00, ma c'è anche una quota sull'espulsione: il rosso a Ronaldo nel debutto in Serie A rende 50 volte la scommessa.