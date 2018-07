Basket: Pesaro ingaggia l'ala Zanotti

PESARO, 11 LUG - Primo acquisto per la Victoria Libertas Pesaro. La società guidata dal presidente Ario Costa ha comunicato di avere sottoscritto un contratto annuale con Simone Zanotti. Nato a Torino, 25 anni fa, Simone Zanotti è un'ala di 208 cm per 91 kg di peso, reduce da un'ottima stagione in B con Porto Sant'Elpidio. "Si tratta di un giocatore proveniente dal mondo 'sommerso' del basket italiano - dichiara il presidente Ario Costa - ma credo abbia tutte le caratteristiche per ben figurare anche in Serie A. Del resto, non siamo nuovi a lanciare a buoni livelli atleti con trascorsi in categorie inferiori".