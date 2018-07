Mma-kickboxing, sabato Bellator a Roma

ROMA, 11 LUG - Si è tenuta questa mattina a Roma presso la Sala del Carroccio in Campidoglio la conferenza stampa di presentazione di Bellator Roma, prestigioso circuito americano di kickboxing e Mma che sabato 14 luglio sbarcherà al Centrale del Foro Italico di Roma. Un evento globale che metterà Roma al centro del mondo grazie alla distribuzione dello show in oltre 160 paesi del globo, 15 incontri divisi in due atti (1 di savate, 8 di kickboxing e 6 di arti marziali miste) con 30 top fighters mondiali per 11 categorie di peso complessive e 2 titoli mondiali in palio nella stessa serata. Nel prestige fight della gabbia di Bellator Mma 203 'il legionario' Alessio Sakara combatterà per la prima volta nella sua città contro il britannico Jamie Sloane nei 93 kg., mentre il pluricampione mondiale di kickboxing Giorgio 'The Doctor' Petrosyan farà il suo ritorno nella Capitale a distanza di 6 anni nel match clou di Bellator Kickboxing 10, affrontando nei 70 kg. il bielorusso Chingiz Allazov.