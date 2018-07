Mondiali: Francia, incidenti a Parigi

PARIGI, 11 LUG - La festa dopo la conquista della finale dei Mondiali è stata macchiata in Francia da violenze e incidenti un pò ovunque, a cominciare dagli Champs-Elysees, dove centinaia di migliaia di persone si sono riversate al fischio finale di Francia-Belgio. Risse e danneggiamenti hanno indotto la polizia a discendere gli Champs-Elysees con alcune camionette, prese di mira dal lancio di bottiglie e sassi. Gli agenti hanno risposto con i lacrimogeni, che hanno provocato qualche ondata di panico. Poi, l'evacuazione, per ripristinare la circolazione. Cassonetti e auto in fiamme anche nel Nord, a Lilla e dintorni, così come nel centro di Mulhouse e in quello di Nancy e soprattutto a Grenoble, dove si contano nove feriti per risse e lancio di petardi e oggetti contundenti.