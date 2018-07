Elliott annuncia il controllo del Milan

(ANSA)- MILANO, 10 LUG - "Elliott è lieto non solo di supportare il club in questo momento difficile, ma anche della sfida di raggiungere obiettivi ambiziosi in futuro grazie al successo sul campo del tecnico Gattuso e dei suoi giocatori": così il fondo, che annuncia di aver preso il controllo del club e presenta la propria visione: "creare stabilità finanziaria con una gestione sana; raggiungere successo a lungo termine e assicurare che il club sia ben capitalizzato; perseguire un modello operativo sostenibile che rispetti le norme del Fair play".