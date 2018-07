Ronaldo: Mendes,è felice,vivrà in centro

ROMA, 10 LUG - ''Vogliamo esprimere la massima soddisfazione e felicità per Cristiano e la sua scelta di andare alla Juventus''. Parola di Jorge Mendes che in una nota della sua società, la Gestifute, la dice tutta sulla voglia di Cristiano Ronaldo di andare a vivere la sua nuova avventura con la Juventus nella città della Mole Antonelliana. ''Cristiano è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo - aggiunge la nota - Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano ed alla Juve molti anni pieni di successi e soddisfazioni''.