Zaia, bene decisione Coni su commissione

VENEZIA, 10 LUG - "Apprendiamo con piacere la decisione del Coni di nominare una commissione per valutare gli elementi di ciascun dossier presentato per la candidatura a sede delle Olimpiadi invernali del 2026". Lo afferma il Presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando la decisione della Giunta del Coni, che ha stabilito di attivare un confronto tecnico dei dossier presentati da Cortina d'Ampezzo, Milano e Torino, in vista della decisione sulla località italiana da presentare al Comitato Olimpico Internazionale. "Bene ha fatto anche il Coni - aggiunge il governatore del Veneto - a formalizzare all'unanimità l'invio da subito al Cio di una candidatura italiana ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, in attesa che la commissione di valutazione esamini nel dettaglio tecnico i tre studi di fattibilità". Nell'augurare "un proficuo lavoro ai membri della commissione del Coni" Zaia garantisce loro "che la Regione del Veneto è a completa disposizione, insieme ai tecnici che hanno elaborato dossier e masterplan''