Figc: Malagò,verso elezioni metà ottobre

ROMA, 10 LUG - "Oggi sono passati in Consiglio i principi informatori con una maggioranza praticamente assoluta. In venti giorni da oggi avremo la riposta dal ministero vigilante, e quindi il 31 luglio potrà entrare in azione il commissario ad acta per queste modifiche. Si farà una corsa e entro i 90 giorni si dovrà convocare l'elezione". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine del Consiglio nazionale affrontando il tema delle elezioni della Federcalcio. "Mi sembra che i tempi sono molto più vicini di quello che qualcuno aveva detto, mi sembra tutto molto pretestuoso - aggiunge -. Io penso che è molto probabile che tutto questo avvenga in buona sostanza nella seconda parte del mese di ottobre".