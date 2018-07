Napoli in ritiro, Ancelotti al lavoro

DIMARO-FOLGARIDA (TRENTO), 10 LUG - Comincia l'avventura del Napoli di Carlo Ancelotti. La squadra si è trasferita oggi a Dimaro, in Val di Sole, per la preparazione precampionato e si tratterrà in Trentino Alto Adige fino al 30 luglio. Ancelotti non ha perso tempo. Alle 13 la squadra è arrivata in albergo e alle 17 i calciatori si sono già ritrovati sul campo sportivo di Carciato dove hanno svolto il primo allenamento. Ad attenderli squadra, allenatore e staff hanno trovato un foltissimo numero di tifosi azzurri che hanno raggiunto la Val di Sole per trascorrere un periodo di ferie al fianco dei propri beniamini. Cori, applausi e scene di entusiasmo hanno caratterizzato il breve cammino dei calciatori e di Ancelotti dall'autobus che li ha portati in Trentino partendo dall'aeroporto di Verona, fino all'ingresso dell'albergo che li ospiterà per tutto il periodo della preparazione.