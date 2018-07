Mondiali: Southgate, pensiamo a Croazia

ROMA, 10 LUG - "'Football is coming home'? E' una canzone che per 20 anni non ho avuto la forza di ascoltare, ma adesso siamo a un passo da un'impresa storica, con una squadra giovane, e non sappiamo fino a dove possiamo arrivare". Alla vigilia della semifinale mondiale contro la Croazia, il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ricorda un'altra semifinale, quella dell'Europeo di 22 anni fa, quando gli inglesi giocavano in casa e lui sbagliò il rigore decisivo contro la Germania. Tra l'Inghilterra che sogna di ripetere il trionfo del 1966 e la finale c'è la Croazia: "è una piccola nazione, ma ha prodotto un numero incredibile di talenti calcistici. Per noi sarà un duro test, ma in una semifinale mondiale non esistono avversari facili". L'Inghilterra può farcela perché, spiega il suo ct, "a volte devi passare momenti difficili prima di viverne altri esaltanti. L'Inghilterra ha sofferto molto due anni fa (eliminata agli Europei dall'Islanda) ma ora si è ripresa ed è arrivata fin qui".