Tomba, i Giochi 2026? Sull'Appennino

BOLOGNA, 10 LUG - "Dove fare le Olimpiadi invernali del 2026 tra Milano, Torino e Cortina? Ma facciamole sull'Appennino". Ha risposto con una battuta l'ex campione di sci, Alberto Tomba, a chi gli chiedeva, durante la conferenza stampa di presentazione in Regione del suo secondo anno da testimonial per l'Appennino emiliano-romagnolo, quale tra le tre possibili candidature italiane sceglierebbe per i giochi. "A Torino ci sono già state, a Cortina ci saranno già i campionati del mondo... facciamole a Milano. Ma no, facciamole sull'Appennino" ha detto.