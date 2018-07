Moto: giovedì Pedrosa svelerà suo futuro

ROMA, 10 LUG - Dopo 18 stagioni nel motomondiale e tre titoli iridati (uno in 125, due in 250), giovedì al Sachsenring Daniel Pedrosa farà luce sul proprio futuro. In una conferenza stampa convocata prima di quella ufficiale degli altri piloti MotoGp, lo spagnolo annuncerà cosa l'attende dopo il divorzio dalla Honda, a fine 2018. Secondo voci sempre più insistenti darà l'addio all'attività agonistica, disputata tutta con il marchio giapponese. Già al Montmelò Pedrosa aveva convocato i giornalisti per fare chiarezza, ma l'attesa era andata delusa. "Ho diverse opzioni, in questo momento le sto ancora considerando" aveva spiegato. Nessuna lo avrebbe però convinto a continuare una carriera ricca di 54 vittorie, ma segnata da tanti infortuni.