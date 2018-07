Monchi, scudetto non è utopia ma...

ROMA, 10 LUG - "Non è utopia parlare di scudetto. Nella vita non ci sono cose impossibili se uno lavora per farlo, ma è veramente difficile, negli ultimi sette anni ha vinto la stessa squadra...". Così il ds della Roma, Monchi, nel giorno della conferenza stampa di presentazione a Trigoria di Bryan Cristante. "L'anno scorso ci è mancato poco per arrivare in finale di Champions, e sono convinto che anche il tifoso più ottimista a settembre non ci avrebbe creduto, eppure ci è mancato poco - ricorda il dirigente spagnolo -. Noi dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo dentro per provarci. Questa Roma merita di fare cose importanti, ma i tifosi meritano anche che noi lasciamo fuori le parole e passiamo ai fatti. Questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo lavorare insieme".