Giochi '26: l'auspicio di Sala

MILANO, 10 LUG - La decisione su quale città italiana sarà candidata ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026 "è un tema su cui ci sono istanze di natura politica e tecnica. Dal mio punto di vista spero che prevalgano le componenti tecniche, considerando anche l'importante endorsement che abbiamo ricevuto da Gianfranco Kasper", presidente della Federazione internazionale Sci. Lo spiega il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della partita tra Milano, Torino e Cortina ad ospitare i giochi olimpici invernali Oggi si riunisce il Consiglio nazionale del Coni per affrontare l'argomento ma il primo cittadino di Milano non è ottimista sui tempi: "Temo che prima di settembre non sarà presa alcuna decisione - ha ribadito a margine della presentazione di Milano Calcio City -. Ma bisogna decidere in fretta". Il tema dei costi secondo Sala "è un falso problema perché il Cio finanzierà in maniera significativa e nessuno comunque presenterà progetti faraonici. Inoltre nel post Olimpiadi quello che viene realizzato poi si conserva".