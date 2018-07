MotoGp: Germania, Marquez fiducioso

ROMA, 10 LUG - "La vittoria ad Assen è stata importante perché era incredibilmente facile commettere un errore. Invece sono riuscito ad aumentare il vantaggio nel campionato. Ora andiamo in un circuito assai diverso dove normalmente siamo molto forti". Marc Marquez si avvicina al Gp di Germania, nona prova del motomondiale, consapevole che la pista della Sassonia gli è particolarmente amica: qui vince ininterrottamente dal 2010. "Ma ogni anno è diverso. Qualcuno potrebbe obiettare che ripeto spesso questa idea, ma è vero! Il meteo potrebbe svolgere un ruolo importante - sottolinea il campione del mondo attraverso il sito della Honda Hrc - come abbiamo visto in passato: se è piovoso o misto, tutto cambierà molto rapidamente e devi essere pronto. Cercheremo di trovare il nostro livello e di essere forti fin dall'inizio del weekend. Poi domenica proveremo a lottare ancora per il podio".