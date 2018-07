Morto Rota, il cordoglio dell'Atalanta

BERGAMO, 10 LUG - Sul proprio sito ufficiale l'Atalanta ha espresso il cordoglio per Titta Rota, morto stamattina a quasi 86 anni (li avrebbe compiuti il 18 luglio). "È scomparso Giovan Battista Rota. Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta con grande commozione sono vicini alla famiglia Rota per la scomparsa del caro Titta e partecipano al loro profondo dolore", si legge nel comunicato. "La maglia nerazzurra è diventata per lui, bergamasco d.o.c., una seconda pelle, prima come giocatore per sette campionati di Serie A, quindi come allenatore per altre cinque stagioni, riportando l'Atalanta nella massima serie negli storici spareggi a Genova e Bologna del 1977 con Cagliari e Pescara. Giocatore, allenatore, soprattutto tifoso dell'Atalanta che non ha mai smesso di seguire anche a carriera finita. Se n'è andato - è la conclusione - un pezzo importante di storia atalantina, ma il suo ricordo resterà sempre vivo tra noi. Ciao mister, ciao 'Titta'". I funerali il 19 luglio alle 14:30 a Longuelo.