Wimbledon:Khakanov ko,Djokovic ai quarti

LONDRA, 9 LUG - Anche Novak Djokovic è volato nei quarti di finale sull'erba di Wimbledon. Il serbo, ex numero 1 del mondo, ha battuto in tre set il russo Karen Khachanov, con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-2. Djokovic è apparso in buona forma, stentando un po' in avvio di match: per lui, alla fine, si sono contati solo 12 errori. E' il chiaro segnale di una ritrovata forma per 'Nole' che dopodomani dovrà vedersela contro il giapponese Kei Nishikori.