Buffon, a Parigi avverto energia magica

PARIGI, 09 LUG - "Sono estremamente eccitato di questa nuova avventura. C'è un'energia particolare, che ho avvertito sin da subito,non so se per l'atmosfera, per la magia di Parigi. Grazie di tutto questo". Lo ha detto Gianluigi Buffon esprimendosi in francese in conferenza stampa allo stadio Parco dei Principi di Parigi.