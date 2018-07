Golf: The Greenbrier, trionfa Kevin Na

ROMA, 09 LUG - Seconda vittoria sul PGA Tour per Kevin Na, che grazie a un ultimo giro super (64, -6 di parziale) festeggia il successo al The Greenbrier di golf. Il 34enne naturalizzato americano (nato a Seoul, in Corea del Sud, ma emigrato negli Stati Uniti all'età di 8 anni) ha chiuso il torneo in 261 (69 63 65 64, -19) con 5 colpi di vantaggio sul connazionale Kelly Kraft, 2/o (266, -14). Terzo posto per Brandt Snedeker e Jason Kokrak (267, -13), per un podio tutto a stelle e strisce. Sul percorso dell'Old White TPC (par 70), a White Sulphur Springs nel West Virginia (Stati Uniti), ancora un ottimo risultato per il neo professionista Joaquin Niemann. Il cileno, cresciuto nel mito di Sergio Garcia, ha ottenuto un buon 5/o posto (268, -12). Stesso score per gli statunitensi Austin Cook, Joel Dahmen, Sam Saunders e Harold Varner III. Mentre Bubba Watson ha ottenuto la 13/a piazza (271, -9). Finale da dimenticare per Phil Mickelson, 65/o (279, -1).(ANSA).